Mundo Concessão custará 2 bilhões de euros aos cofres públicos da França Após série de manifestações dos coletes amarelos, que já deixaram três mortos, governo decide adiar a alta nos impostos sobre combustíveis

A suspensão do aumento nos impostos sobre os combustíveis, anunciada pelo governo francês para apaziguar as manifestações dos coletes amarelos, custará 2 bilhões de euros aos cofres públicos da França, disse um funcionário da administração à agência Reuters ontem.Esse buraco nas finanças públicas será financiado por um corte de gastos do orçamento governamental para qu...