Companhia aérea oferece voo especial para salvar cães e gatos de furacão

A população dos Estados Unidos enfrenta uma situação crítica tendo que fugir dos furacões que passam pelo país nesses dias. Famílias estão tendo que deixar suas casas e muitas vezes encontram dificuldades para levar os animais de estimação. O abrigo Helen Woodward Animal Center também estava preocupado em como proteger do furacão Harvey 64 cães e gatos que esperavam adoção. Na terça-feira, 6, a companhia aérea Southwest Airlines trouxe a solução: reservou um de seus aviões e levou os bichinhos de Houston para San Diego.

Os funcionários da Southwest e os voluntários do abrigo Helen Woodward Animal Center compartilharam nas redes sociais imagens desse voo especial.

A empresa Southwest também usou as redes sociais para divulgar a iniciativa e agradecer o comprometimentos dos funcionários e outros profissionais envolvidos.

"Somos humildes e nos inspiramos pelo trabalho da nossa equipe de empregados e parceiros. Agradecimentos especiais para a equipe da Helen Woodward Animal Center e as equipes dos aeroportos em Austin e San Diego", escreveu a empresa no Facebook.

Vejas as postagens no Twitter:

Best. Flight. Ever. @SouthwestAir #ForTheWin on behalf of 64 #Texas animals who will hopefully be adopted from the @HWAC. @10News at 6. pic.twitter.com/PBiyxv7Qqi