Comerciante viaja mais de 800 km para agredir mulher que o avaliou mal em loja on-line

O dono de uma loja on-line não gostou da avaliação de uma cliente e viajou cerca de 800 km para agredi-la. O caso foi registrado cidade de Zhengzhou, na China.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que, no dia 27 de dezembro, Mr Zhang encontra a mulher, bate em seu rosto, soca seu corpo e a joga no chão.

A jovem Xiao Die sobreu ferimentos leves e fraturas no cotovelo esquerdo. As agressões aconteceram no ponto que os dois tinham combinado a entrega dos produtos. O homem ainda chegou a dizer a ela que viajou um dia e uma noite para lhe ‘dar uma lição’.

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, a jovem Xiao Die comprou mais de R$ 140 em roupas, e, após três dias sem notícias sobre as mercadorias, que ainda não haviam sido despachadas pela loja, registrou críticas na plataforma on-line.

A polícia conseguiu rastrear o endereço do vendedor e, percorrendo 860 km, o prendeu no último dia 6 de janeiro.

O Mr. Zhang recebeu uma detenção de 10 dias e sua conta de loja on-line foi excluída pela Taobao após o incidente.

O porta-voz da plataforma onde a loja on-line do agressor estava hospedada, contou que a avaliação negativa da vítima fez o comerciante perder 12 ponto no acerto do final do ano. Por isso, o tamanho da sua revolta.