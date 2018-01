Com temperaturas de -55°C, frio fecha escolas e congela cílios na Rússia

As aulas foram suspensas nas escolas no leste da Rússia nesta terça-feira (16), onde os termômetros marcaram -55°C. De acordo com o The Times, os serviços de emergência na vasta região de Yakutia estavam em alerta e as autoridades avisaram sobre o risco de acidentes de carro e de possíveis incêndios devido ao uso de aquecedores extras.

Pelo menos 107 escolas e milhares de crianças foram afetadas na região, também conhecida como a República Sakha. Moradores ainda compartilharam fotos de seus cílios congelados devido às baixas temperaturas. No entanto, o frio não impede de que lojas, empresas e departamentos governamentais continuem a funcionar.

Segundo o UOL, no vilarejo de Oymyakon, considerado um dos lugares mais frios habitados pelo homem, os termômetros já marcaram, em 2013, a temperatura mais baixa da história: - 71ºC. Além disso, durante o final de semana, dois homens congelaram até a morte enquanto tentavam chegar a pé a uma fazenda próxima depois do carro em que estavam quebrar.