Mundo Com mais de 40 mortos, incêndio na Califórnia é o pior da história do Estado Ao menos 4,5 mil bombeiros lutam para controlar as chamas; mais de 67 mil imóveis foram destruídos e milhares de pessoas tiveram de deixar suas casas

As autoridades da Califórnia confirmaram na noite desta segunda-feira, 12, que mais 13 pessoas foram encontradas mortas no incêndio que atinge o norte do Estado há quatro dias. No total, 42 mortes já foram confirmadas. A cidade de Paradise, de 27 mil habitantes, foi totalmente destruída pelas chamas. As vítimas fatais foram encontradas dentro de carros incinerados, em ruí...