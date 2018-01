Com crise, Venezuela registra saques em várias regiões

Quatro pessoas morreram e ao menos 15 ficaram feridas nos últimos dias, durante saques de comida em várias regiões do Estado de Mérida, do oeste da Venezuela, segundo informações da oposição e da imprensa local. “Em Arapuey (norte de Mérida), são vários dias de conflito, hoje com saques a comércios, caminhões e confrontos com militares. Até agora, há quatro mortos, dez fer...