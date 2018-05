Mundo Coliseu terá exibição de 'Gladiador' com orquestra ao vivo O ator norte-americano Russell Crowe, que interpretou o personagem principal do filme, o general Maximus, pretende comparecer na exibição

O filme "O Gladiador", do diretor Ridley Scott, retornará ao Coliseu, em Roma. Um evento musical organizado pela Orquestra Italiana de cinema e a Cine Concerts exibirá, pela primeira vez, o longa com a trilha sonora tocada ao vivo na arena da capital italiana. O evento será realizado no dia 6 de junho e terá mais duas apresentações nos dias 8 e 9, no Cir...