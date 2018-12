Mundo Coliseu supera a Estátua da Liberdade e é a atração turística mais visitada do mundo Ruínas superaram a Torre Eiffel e a Igreja da Sagrada Família

O Coliseu, um dos monumentos mais emblemáticos da Itália, recebeu 7,4 milhões de pessoas neste ano e se tornou a atração turística mais popular do mundo, segundo o site especializado em viagens "Trip Advisor". "Em 2018, as ruínas tiveram 7,4 milhões de visitantes, 5,7% mais que 2017", anunciou a diretora do Parque Arqueológico, Alfonsina Russo, durante a apre...