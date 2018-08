Mundo Colapso de ponte na Itália deixa ao menos 22 mortos O acidente ocorreu após uma repentina e violenta tempestade

O colapso parcial de uma ponte na cidade portuária de Gênova, no norte da Itália, deixou ao menos 22 mortos nesta terça-feira, segundo autoridade do governo do país. O acidente ocorreu numa estrada que liga a Itália à França, logo após uma repentina e violenta tempestade, e envolveu cerca de 20 veículos, incluindo carros e caminhões, de acordo com uma representan...