Colômbia susta diálogo de paz com o Exército de Libertação Nacional

O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, suspendeu ontem a retomada das conversações de paz com o Exército de Libertação Nacional (ELN) em Quito, previstas para ontem, depois de ataques atribuídos à guerrilha. O grupo, no entanto, defendeu que as negociações no Equador continuem. Ao menos quatro pessoas morreram e dois militares ficaram feridos nos ataques. “Conversei com o chefe da delegação do governo em Quito (Gustavo Bell) para que volte de imediato para avaliar o futuro do processo”, afirmou o presidente em um discurso televisionado da sede da presidência.