Colômbia impõe travas à entrada de refugiados

O governo da Colômbia decidiu aumentar o controle de migração e segurança na fronteira com a Venezuela diante do aumento no fluxo de imigrantes vindos do país vizinho nos últimos meses. Segundo o presidente Juan Manuel Santos, 2,1 mil militares serão enviados para patrulhar a fronteira entre os dois países, que tem 2,2 mil quilômetros. “Os novos controles migratórios serão ...