Mundo Cofundador do WikiLeaks desaparece na Noruega Kamphuis teria reservado um voo para Trondheim, de onde seguiria de trem para Amsterdã, mas o holandês não embarcou no avião

A polícia norueguesa abriu no último domingo (2) uma investigação para descobrir a localização do cofundador do WikiLeaks, o holandês Arjen Kamphuis, que é dado como desparecido desde o último dia 20 de agosto. "A polícia se recusa a especular sobre o que poderia ter acontecido com ele", disse o porta-voz da corporação. Pelo Twitter, o WikiLeaks relatou o desa...