Mundo Cofundador da Microsoft, Paul Allen morre aos 65 anos após complicações com câncer Filantropo, investia em pesquisas científicas e em esportes

O cofundador da Microsoft, Paul Allen, morreu nesta segunda-feira, 15, após complicações com o câncer. Allen anunciou no mês passado que estava fazendo tratamento contra linfoma não-Hodgkin, tipo de câncer que já tinha sofrido e se livrado nove anos antes. O executivo tinha 65 anos e atuou à frente da Microsoft por anos. A morte do executivo foi confirmada pela f...