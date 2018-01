Cobra cai de teto de caminhão e assusta motorista: "Obviamente queria entrar"

Um motorista de caminhão levou um susto ao avistar uma cobra enrolada no espelho lateral do seu veículo, em Nova Gales do Sul, na Austrália.

Ted Ogier tinha acabado de fazer algumas entregas e voltava por uma rodovia, quando o animal caiu no seu para-brisas do teto do caminhão.

Ele manteve a calma e continuou dirigindo por algum tempo. Enquanto isso, a cobra negra da barriga vermelha deslizou para fora do capô e envolveu-se ao redor do espelho.

Segundo o condutor, ela ainda tentou entrar no veículo pela janela lateral. Foi quando Ted Ogier decidiu estacionar e ligar para seu gerente: "O que eu faço aqui?”, perguntou após explicar que o animal estava preso ao carro.

O gerente foi até o local e, cuidadosamente, usou uma vassoura para tirar a cobra do veículo e devolve-la a natureza na lateral da estrada. Segundo os homens, o réptil tinha entre 2 e 2,5 metros de comprimento.

Ainda assustado, o motorista disse que acredita que o calor fez o animal 'passear' pelo veículo. "Foi uma espécie de toque na janela algumas vezes, porque obviamente queria entrar", lembrou.