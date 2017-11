Cinegrafista aguarda 40 minutos por implosão de estádio nos EUA, mas ônibus atrapalha; veja

Um ônibus que estacionou durante poucos segundos estragou a filmagem da implosão de um estádio na cidade americana de Atlanta na segunda-feira (20).

O cinegrafista do Weather Channel posicionou a câmera para captar a implosão do Georgia Dome, marcada para as 7h30 locais e que deveria durar cerca de 15 segundos.

Ele estava aguardando pelo momento exato por cerca de 40 minutos, mas na hora da implosão um ônibus fez uma parada bem em frente à câmara. O veículo ficou 20 segundos ali e estragou a filmagem. As informações são do site G1.

Foram usados cerca de 2.268 kg de explosivos para derrubar o estádio, que tinha sido inaugurado em 1992.

Veja as imagens de outra emissora: