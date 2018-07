Mundo Cientistas europeus detectam um grande lago de água líquida em Marte Análises revelam que há um lago de 20 quilômetros de diâmetro e cerca de 1,5 quilômetro de profundidade sob a calota de gelo no pólo sul marciano; descoberta é inédita

Um grupo europeu liderado por cientistas italianos detectou um grande lago de água líquida sob as calotas de gelo polar em Marte. De acordo com os autores da pesquisa, publicada nesta quarta-feira, 25, na revista Science, é a primeira vez que um grande reservatório de água líquida foi identificado no Planeta Vermelho. A existência de água congelada já havia ...