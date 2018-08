Mundo Cidade decide tirar estrela de Trump da Calçada da Fama Câmara Municipal de West Hollywood foi unânime na votação

A Câmara Municipal de West Hollywood, no estado norte-americano da Califórnia, aprovou em uma votação na última segunda-feira (6) que a estrela na Calçada da Fama do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, seja retirada. No entanto, de acordo com a imprensa local, a decisão é simbólica, já que a estrela não está localizada na cidade de West Hollywood. O prefeito da...