Mundo Chuva aplaca fogo, mas dificulta busca por vítimas de incêndios na Califórnia Ao menos 27 pessoas divididas em oito equipes trabalham no local em busca de desaparecidos

A chegada da chuva à costa da Califórnia colaborou com o combate aos grandes incêndios florestais que afetam o Estado, mas dificultou a busca por vítimas das chamas. Segundo a Agência de Resposta Federal a Emergências (Fema), o vento, o frio e a chuva tornaram as condições de trabalho no condado de Orange bastante difíceis. Ao menos 27 pessoas trabalham no local em...