Mundo Choque entre trens a caminho de Machu Picchu deixa 35 turistas feridos Veículos de imprensa locais reportaram que habitantes bloquearam a ferrovia em razão de um protesto, que fez um dos trens parar e foi atingido pelo outro; município nega versão

Dois trens com turistas se chocaram na terça-feira, 31, na via férrea que leva à pequena cidade inca de Machu Picchu, deixando 35 feridos, incluindo americanos, sul-coreanos, um francês e uma chilena, informou o governo do Peru. O choque das composições que transportavam os turistas que visitavam a cidadela de pedra de 600 anos, a maior atração turística do Per...