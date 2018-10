Mundo Chineses e russos espionam celular de Trump, diz jornal Presidente negou e disse que só usa telefones protegidos

Os serviços de inteligência dos Estados Unidos constataram que espiões russos e chineses monitoram ligações feitas pelo presidente Donald Trump de seus celulares pessoais e usam as informações obtidas para condicionar as relações dos dois países com a Casa Branca. A denúncia foi publicada pelo jornal "The New York Times", que diz que Trump ignora as adv...