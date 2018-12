Mundo China questiona prisão de executiva a pedido dos EUA Chinesa foi presa no Canadá, onde há um pedido para que seja deportada; caso pode comprometer recente trégua bilateral

A China manifestou a Washington e Ottawa seu descontentamento com a detenção, no Canadá, da diretora financeira e filha do fundador do gigante das telecomunicações Huawei, a pedido dos Estados Unidos, em um caso que pode afetar a recente trégua comercial bilateral.“Exigimos das duas partes (Estados Unidos e Canadá) que nos esclareçam o quanto antes o motivo desta dete...