China investiga possível violação de sanções da ONU contra a Coreia do Norte

A China está "altamente preocupada" com a informação de que teria havido uma transferência de carga entre dois navios em alto-mar que poderia ser uma violação das sanções da Organização das Nações Unidas contra a Coreia do Norte. O governo chinês informou que, diante da suspeita, investiga o episódio.



Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Geng Shuang disse que seu governo "lida com seriedade" com possíveis violações às sanções cometidas por cidadãos ou empresas da China. Ele disse que a investigação do caso já está em andamento.



O Ministério das Relações Exteriores japonês informou que um avião de monitoramento do país avistou um navio-tanque de bandeira norte-coreana ao lado de uma embarcação menor em 16 de fevereiro, cerca de 250 quilômetros distante de Xangai, no Mar do Leste da China. Trata-se do terceiro episódio do tipo reportado pelo Japão no último mês.



A China tem se mostrado mais dura com sua aliada Coreia do Norte. Geng lembrou que Pequim emitiu recentemente comunicado proibindo explicitamente transferências entre navios em alto-mar com a Coreia do Norte, em respeito às resoluções da ONU. Fonte: Associated Press.