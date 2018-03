China elogia aproximação e espera retomada das negociações com a Coreia do Norte

O Ministério das Relações Exteriores da China afirmou esperar que todas as partes envolvidas na disputa em relação ao programa nuclear da Coreia do Norte "mostrem sua coragem política" na retomada das negociações. Pequim se comprometeu ainda a apoiar o trabalho rumo a esse objetivo.



Porta-voz da chancelaria, Geng Shuang disse nesta sexta-feira que a China saúda e apoia as "interações positivas entre as Coreias e entre os EUA e a Coreia do Norte". O funcionário disse a repórteres que a China espera que todas as partes "continuem a buscar uma resolução política e a paz e a estabilidade duradouras na península".



A China é o aliado e parceiro comercial mais importante da coreia do Norte, embora tenha concordado com as sanções cada vez mais duras da Organização das Nações Unidas em uma tentativa de levar Pyongyang à mesa de negociações. Nos anos 2000, Pequim sediou várias rodadas de diálogo pelo fim do programa nuclear norte-coreano. As conversas na época envolviam a Coreia do Sul e a do Norte, a China, a Rússia, o Japão e os EUA.