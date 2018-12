Mundo China dá ultimato ao Canadá por executiva

A China emitiu um ultimato ao Canadá, exigindo a liberação imediata da diretora financeira da Huawei Technologies, citando inclusive possíveis “consequências severas” não especificadas.O vice-ministro das Relações Exteriores da China, Le Yucheng, convocou o embaixador do Canadá em Pequim, John McCallum, neste sábado para fazer a advertência, de acordo com um comunicado do Min...