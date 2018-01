China critica Donald Trump por "mentalidade de Guerra Fria" após discurso

A China declarou que os Estados Unidos devem abrir mão de uma "mentalidade de Guerra Fria e de uma ideologia esvaziada", após o presidente americano, Donald Trump, ter descrito Pequim como um "rival" em seu discurso sobre o Estado da União, na noite de terça-feira.

O porta-voz do ministério de Relações Exteriores da China, Hua Chuying, afirmou que os interesses em comum entre os países são maiores do que as diferenças e que os EUA devem enxergar o relacionamento entre as perdas "de forma correta".

O superávit comercial de US$ 275 bilhões da China com os EUA tem sido uma fonte constante de tensão, além do aumento da rivalidade em relação a uma supremacia militar na Ásia e acusações de roubo de propriedade intelectual.

Em seu discurso ontem, Trump alertou sobre os perigos de "regimes políticos desonestos", citando Irã e Coreia do Norte, grupos terroristas como o Estado Islâmico e "rivais", como a China e a Rússia, que, segundo ele, desafiam os interesses americanos, sua economia e sistema de valores. Fonte: Associated Press.