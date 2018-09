Mundo China cancela negociações com EUA marcadas para os próximos dias, dizem fontes Os chineses afirmaram que não vão ceder à pressão

A China cancelou negociações comerciais com os Estados Unidos que estavam programadas para os próximos dias, de acordo com pessoas ligadas ao assunto. A decisão reduz as perspectivas de resolução da batalha comercial entre as duas maiores economias do mundo e foi tomada após a última escalada de tensões. Originalmente, o vice-ministro de Comércio, Wang Shouwen, qu...