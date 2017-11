Chile: Direita chega como favorita para eleições presidenciais

Com a base governista da presidente Michelle Bachelet dividida, a direita é favorita para voltar ao poder no Chile, em eleição no domingo (19). O ex-presidente Sebastián Piñera, da coligação Chile Vamos, aparece na liderança com 44,4% das intenções de voto, segundo pesquisa do instituto CEP. A Nova Maioria, coligação de partidos de centro-esquerda e centro, que d...