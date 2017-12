Chavismo vence eleições em 92% das cidades

O governo do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou ontem que venceu as eleições em 92% dos municípios do país. De acordo com o Conselho Nacional Eleitoral, 47,32% do eleitorado participou da votação realizada no domingo (10) – boicotada por parte da oposição.

Analistas políticos afirmam que, após ter anunciado o banimento das eleições presidenciais de 2018 dos partidos opositores que não participaram dos pleitos municipais, o próximo passo de Maduro deverá ser antecipar a votação para o Executivo federal, para se aproveitar da desarticulação entre os rivais. O pleito, previsto para o fim do ano que vem, poderia ser antecipado para o primeiro trimestre de 2018.

“Maduro vai insistir na estratégia de adiantar o máximo possível a eleição presidencial, para evitar que a oposição se reagrupe”, disse o analista Eugenio Martínez. Líderes opositores também desconfiam que Maduro antecipará o pleito. O presidente venezuelano já anunciou a candidatura à reeleição e conclamou seus partidários a “preparar-se para grandes vitórias em 2018”.

Reações

O chanceler brasileiro, Aloysio Nunes Ferreira, qualificou como “absurdo” o fato de o presidente ter afirmado que proibirá os partidos que boicotaram as eleições municipais venezuelanas de lançar candidatos para disputar a presidência de seu país em 2018.

“Vi com a preocupação a notícia de que o governo da Venezuela considera que, tendo alguns partidos se abstido das eleições municipais, eles não poderão se habilitar para o pleito presidencial. É realmente um absurdo”, tuitou.

“A tentativa de Maduro de banir os partidos de oposição nas eleições presidenciais é mais uma medida extrema para fechar o espaço democrático na Venezuela e consolidar o poder em sua ditadura autoritária”, declarou a porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Heather Nauert. ()