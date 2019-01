Mundo Chavismo prende e solta presidente do Parlamento opositor de Maduro Na sexta-feira, Juan Guaidó se declarou presidente do país e pediu ajuda dos militares para derrubar o presidente Nicolás Maduro

O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, o opositor Juan Guaidó, foi preso neste domingo, 13, por agentes do Serviço de Inteligência Bolivariana (Sebin), em uma estrada que liga Caracas a La Guaíra, no norte do país, onde ele era esperado para uma reunião. O deputado foi solto cerca de uma hora depois. #DENUNCIA Alertamos al mundo y al país que hoy #1...