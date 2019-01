Mundo Chanceler brasileiro se reúne com oposicionistas venezuelanos no Itamaraty Tensão tem aumentado no país. Na semana passada, Maduro assumiu novamente a Presidência, tendo sua legitimidade questionada internamente, além de não ser mais reconhecido por 40 países

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, está reunido no Itamaraty com representantes da oposição ao governo de Nicolas Maduro, dos Estados Unidos e integrantes do chamado Grupo de Lima. Após a reunião, o Itamaraty oferecerá um almoço para os presentes. Participam do encontro o deputado oposicionista Júlio Borges, o presidente do Tribunal Supremo de Justiça,...