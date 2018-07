Mundo Cessar-fogo reduz tensão entre Israel e grupos palestinos Apesar disso, há relatos de dois projéteis lançados da faixa de Gaza para Israel neste domingo (15), que ativaram as sirenes antiaéreas

Após um sábado violento com ataques aéreos e lançamentos de foguetes e morteiros, Israel e grupos armados da Faixa de Gaza concordaram com um cessar-fogo mediado pelo Egito. A trégua foi aceita pelo Hamas e pela Jihad Islâmica. Mas, apesar do cessar-fogo, há relatos de dois projéteis lançados da faixa de Gaza para Israel neste domingo (15), que ativaram as sirenes antiaéreas. Em uma re...