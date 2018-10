Mundo Casal morre em parque da Califórnia aparentemente tirando uma selfie Cerca de 259 pessoas morreram em todo o mundo nos últimos anos enquanto faziam selfies, de acordo com um estudo publicado no início deste mês no Journal of Family Medicine and Primary Care

Um casal indiano morreu ao cair em um abismo no Parque Yosemite, na Califórnia enquanto, supostamente, fazia uma selfie, informou um parente e meios de comunicação. Vishnu Viswanath, de 29 anos, e Meenakshi Moorthy, de 30, morreram na semana passada ao caírem do Taft Point, um mirante popular no parque que não tem parapeito. Seus corpos foram recupe...