Mundo Casal brasileiro é preso em Israel com 50 cápsulas de cocaína dentro do próprio corpo Investigação teve início quando os dois chegaram ao Aeroporto Internacional de Ben Gurion no dia 17 de junho; embaixada do Brasil não quis comentar o caso

A Polícia de Israel deteve um casal brasileiro que tentou entrar no país com 50 cápsulas de cocaína escondidas dentro do próprio corpo no valor de milhares de euros. "A investigação começou quando o casal chegou ao Aeroporto Internacional de Ben Gurion no dia 17 de junho", afirmou a polícia em um comunicado divulgado nesta segunda-feira, 2. Pou...