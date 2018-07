Mundo Casa Branca vê 'tom positivo' em entrega de restos mortais pela Coreia do Norte

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, disse que a entrega pela Coreia do Norte de restos mortais de soldados americanos mortos na Guerra da Coreia estabelece um "tom positivo" para a diplomacia e para questões como as negociações em torno do desmonte do programa nuclear de Pyongyang. O número um da pasta militar no governo dos EUA revelou que se estã...