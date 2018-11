Mundo Casa Branca suspende credencial de jornalista da CNN que discutiu com Trump Para associação que representa os repórteres que cobrem a Casa Branca, medida é inaceitável; em comunicado, emissora diz que ‘ataques do presidente à imprensa foram longe demais’ e ‘são preocupantemente antiamericanos’

A Casa Branca anunciou nesta quarta-feira, 7, a suspensão da credencial do jornalista da CNN Jim Acosta, depois que ele protagonizou uma intensa discussão com o presidente americano, Donald Trump, durante uma entrevista coletiva. "O presidente Trump acredita na liberdade de imprensa e espera que façam perguntas difíceis a ele e a seu governo. No entanto, nunca vamos ...