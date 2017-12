Carro roubado é encontrado após 27 anos

Um carro Porsche, roubado há cerca de 27 anos, foi finalmente encontrado pela polícia de Oregon, nos Estados Unidos. Um homem passeava com seu cachorro nesta terça-feira, 28, quando achou o veículo próximo a uma rodovia.

O Porsche 924 foi fabricado em 1979 e roubado do estacionamento de um cinema na cidade de Medford, em 1991. A equipe do xerife local informou que o carro estava tombado em uma área de floresta na base de um morro, o que dificultou a sua descoberta previamente. O veículo estava virado com as rodas para cima e bem danificado.

A equipe investigou informações iniciais de que restos humanos teriam sido achados próximos à carcaça do carro, mas concluíram que ossos encontrados eram de um veado.

Agora as autoridades estudam como retirar o veículo do local. “A localização em um terreno íngreme e irregular possui questões ambientais e logísticas para a sua remoção”, disse o escritório do xerife.

A polícia não informou se conseguiu entrar em contato com o dono do veículo.