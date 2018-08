Mundo Carro invade calçada do Parlamento Britânico e deixa feridos no centro de Londres Motorista foi detido e polícia cerca a região; vários pedestres ficaram feridos e, até o momento, nenhuma das vítimas apresentam

Um homem foi preso após invadir a calçada e bater um carro nas grades do Parlamento do Reino Unido, no centro de Londres, na manhã desta terça-feira, 14. Segundo a polícia, vários pedestres ficaram feridos, e, até o momento, nenhuma das vítimas apresentam ferimentos graves. BREAKING: There has been an incident outside of Westminster. Police are urgently clearing ...