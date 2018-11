Mundo Caravana de imigrantes latinos volta a se deslocar rumo aos EUA Trump ordenou o envio de mais de 5 mil soldados para a fronteira para afastar os imigrantes

Milhares de imigrantes da América Central voltaram a se deslocar neste sábado, quando trens exclusivos do metrô da Cidade do México levaram membros de uma caravana que seguia para a fronteira dos Estados Unidos até a última parada em uma linha na parte norte da capital. O primeiro trem do metrô saiu antes das 5 horas da manhã em horário local, com policiais, funcionário...