Caracas expulsa espanhol

O governo da Venezuela declarou ontem “persona non grata” o embaixador espanhol em Caracas, Jesús Silva Fernández, pelas contínuas “agressões e recorrentes atos de ingerência” do governo espanhol nos assuntos internos da Venezuela. “O governo Bolivariano da Venezuela decidiu declarar “persona non grata” o Embaixador do Reino da Espanha, Jesús Silva Fernández”, diz a nota do c...