Cantora é detida e condenada a dois anos de prisão por lamber maçã e comer banana em clipe; veja 🎥

A cantora egípcia Shaimaa Ahmed, artisticamente conhecida como Shyma, de 21 anos, foi condenada a dois anos de prisão no país africano pela prática de "incitação a depravação e a libertinagem". O motivo foi a aparição da jovem em um videoclipe usando roupas íntimas, lambendo uma maçã e comendo uma banana.

O ato considerado criminoso pela Justiça do Egito foi feito por Shyma durante o videoclipe da música "I Have Issues" ("Eu tenho problemas", em português). Membros dos setores mais conservadores do país exigiram uma punição para a cantora, que acabou sendo detida no último dia 18 de novembro. O diretor do videoclipe também foi preso e recebeu a mesma sentença da artista. Eles ainda poderão recorrer da decisão.

Em seu perfil no Facebook, Shyma pediu desculpas para quem não aprovou o trabalho. "Nunca imaginei que eu ficaria sujeita a um ataque tão forte de tanta gente", disse. Logo após a prisão, a página foi excluída.

Confira abaixo um trecho do videoclipe que culminou com a prisão de Shyma: