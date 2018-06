Mundo Canadá regulamenta o uso recreativo da maconha a partir de outubro A lei, aprovada na terça-feira pelo Senado, entra em vigor após receber o consentimento real

Na terça-feira, o Senado do Canadá aprovou a legalização do uso recreativo da maconha, abrindo caminho para o país se tornar o primeiro do G-7 a encerrar a proibição que vigorava desde 1923. O uso medicinal foi liberado em 2011. Segundo o processo legislativo canadense, a lei entra em vigor após receber o consentimento real, uma ação meramente cerimonial, firmado pela g...