Cadê dinheiro para muro na fronteira neste orçamento 'ridículo'?, pergunta Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (20) querer saber "onde" está o dinheiro para financiar segurança na fronteira e a construção de um muro na fronteira com o México na última parcela da proposta orçamentária em tramitação no Congresso do país, chamada por ele de "ridícula". "Eu quero saber onde está o dinheiro para a segurança na fro...