Mundo Cachorro ajuda a resgatar jovem que havia caído em rio Nanook é um husky de 7 anos que costuma andar pela trilha Crow Pass, em Anchorage

Nanook, um husky de sete anos, foi o responsável por ajudar uma mulher que se feriu enquanto fazia uma trilha no leste de Anchorage, no Alasca. O cão ajudou a puxar Amelia Milling de volta à terra firma após ela cair enquanto cruzava o rio Eagle, de acordo com o jornal Alaska Star. Milling é uma estudante de 21 anos que mora no Tennessee e estava fazendo sozinha a tril...