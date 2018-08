Mundo Cachorro é encontrado morto com as quatro patas amputadas A imprensa local levantou o questionamento se o cão teria sido alvo de um ritual de bruxaria

O cadáver de um cão foi encontrado queimado e com as quatro patas cortadas nessa terça-feira (28), perto de uma Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), em Samora Correia, cidade de Portugal. Quem se deparou com o animal morto foi uma mulher que passeava com seu cachorro de estimação. O cadáver tinha uma corrente em volta do pescoço, o que levou as te...