Mundo Caçadores são devorados por leões em reserva na África do Sul O caso aconteceu no resort Sibuya Game Reserve, no Cabo Oriental, África do Sul

Pelos menos três caçadores podem ter sido devorados por leões ao tentar entrar ilegalmente em uma reserva para caçar rinocerontes. O caso aconteceu no resort Sibuya Game Reserve, no Cabo Oriental, África do Sul. De acordo com o jornal Daily Mail, a julgar pela quantidade de sangue, estima-se que três caçadores foram comidos pelo leões. O número exato, no ent...