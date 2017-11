Cão morre de ‘coração partido’ após ser despejado em aeroporto e vagar procurando dono por semanas

Uma cadela leal morreu de coração partido depois de ser abandonada em um aeroporto por seu dono. O animal de estimação angustiado vagou por um mês antes de finalmente ser resgatado por um abrigo, mas já era muito tarde. As informações são do Mirror.

Depois de ser despejada no aeroporto, a cadela passou dias vagando pelo terminal aparentemente procurando por seu dono, que teria ido embora em um vôo. Testemunhas dizem que o animal parou de procurar e passou seus últimos dias no aeroporto deitado no canto do terminal.

Passageiros e trabalhadores ofereceram comida, mas a cadela parou de comer e não respondeu ao tratamento antes de morrer.

A história aconteceu no aeroporto de Palonegro, na Colômbia. Os veterinários que avaliaram a cadela rotularam a causa de sua morte como depressão. O animal tinha apenas dois anos de idade, peso normal e não mostrava sinais de uma doença grave.

Testemunhas contaram que a cadela tinha sido vista andando com pressa e cheirando pessoas no aeroporto como se estivesse procurando algo ou alguém. "Ela caiu em tristeza e depressão e não sobreviveu", afirmou o veterinário Sotomonte Nino, que cuidou dela.