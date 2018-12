Mundo Cão de George H. W. Bush fica ao lado do caixão do ex-presidente dos EUA Em decorrência do Parkinson, Sully foi dado ao ex-líder dos EUA para ajudá-lo no dia a dia

A presença de um cachorro na vida das pessoas que passam por algum problema de saúde é valiosa. E não foi diferente com o ex-presidente dos Estados Unidos George H. W. Bush, que sofria com a doença de Parkinson. Visualizar esta foto no Instagram. ...