Mundo Câmara dos EUA aprova pacote que garante fim da paralisação do governo Financiamento do muro na fronteira com o México não está incluído entre as propostas; projeto segue agora para o Senado e pode ser vetado por Trump

Horas após assumir o controle da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, os democratas apresentaram e articularam a aprovação de um pacote orçamentário que garante o fim da paralisação parcial do governo do país, iniciada em 22 de dezembro. Dentre as propostas aprovadas não está o financiamento do muro que o presidente Donald Trump pretende construir na fronteira com o...