Mundo Brasileiros passam bem após acidente em teleférico na Colômbia As autoridades informaram que houve falha nos freios de uma das cabines, o que causou a perda de controle

A Embaixada do Brasil em Bogotá, na Colômbia, informa que os três brasileiros envolvidos em acidente com teleférico (bondinho) no morro de Monserrate passam bem. Segundo informação do Ministério das Relações Exteriores, a representação fez contato com o hospital onde os brasileiros foram encaminhados. Conforme a imprensa local, ao todo 28 pessoas foram envolvidas em aci...