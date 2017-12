Brasileiro é preso na Venezuela por 'associação criminosa'

O governo da Venezuela confirmou que prendeu um brasileiro por suposta ligação com uma "organização criminosa com tentáculos internacionais". De acordo com o "número dois" do chavismo no país, Diosdado Cabello, Jonatan Diniz era um "espião da CIA".

O catarinense de 31 anos mora atualmente em Los Angeles e foi preso com outros três venezuelanos há cerca de três dias, no estado de Vargas.

Nas redes sociais, a última postagem do brasileiro ocorreu no dia 25 de dezembro. Em diversas imagens, é possível ver ele atuando com pessoas de baixa renda e Diniz fez vários apelos para pedir dinheiro para ajudar as crianças pobres do país vizinho.